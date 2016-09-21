Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Tunceli Atatürk
Hakemler: Ali Zağlı, Ersin Erbay, Hakan Balcık
Dersimspor: Yunus Yurdaş, Yavuz Özselim, Koray Yıldız, İbrahim Tokay, Atahan Menekşe (Dk. 46 Volkan Dikmen), Çağdaş Topal (Dk. 63. Furkan Taştemir), Özkan Yılmaz, Volkan Çekirdek, Burak Kavlak, Haydar Çekirdek (Dk. 92 Koray Kurt), Zeki Sinanoğlu,
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Kaan Kaynak (Dk. 69 Enes Can Akgül), Akaminko, Hasan Hüseyin Acar, Michel, Hürriyet Göçer, Ramazan Övünç (Dk. 58 Bruno Mezenga), Uğur Akdemir, Mehmet Murat Uçar, Bilal Aziz, Meye
Gol: Dk. 90+2 Özkan Yılmaz (Dersimspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Mehmet Murat Uçar (Eskişehirspor), Dk. 66 Volkan Dikmen, Dk. 90 Furkan Taştemir (Dersimspor)
TUNCELİ (AA) – Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda, Spor Toto 3. Lig takımlarından Dersimspor, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor’u 1-0 yenerek üst tura çıktı.
Dersimspor ile Eskişehirspor arasındaki maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Dersimspor’da Özkan Yılmaz’ın ceza sahasının dışından attığı şutta, top filelerle buluştu: 1-0.
Maçı 1-0 kazanan Dersimspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda adını bir üst tura yazdırdı.