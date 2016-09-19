Futbolda deplasman yasağı yarın görüşülecek

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılacak maç öncesi Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, deplasman yasağının kalkması yönünde görüşmede bulunmak üzere İstanbul Valisi Vasip Şahin ile bir araya gelecek.

İSTANBUL (AA) – Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılacak maç öncesi Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, deplasman yasağının kalkması yönünde görüşmede bulunmak üzere İstanbul Valisi Vasip Şahin ile bir araya gelecek.

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, sporun toplum üzerindeki birlik ve beraberlik olgusuna hizmet eden en iyi araç olduğunun altı çizilerek, 11 Ağustos’ta gerçekleştirilen vakıf görüşmesinde deplasman yasağı konusunda alınan tavsiye kararını takiben yarın saat 09.30’da Vali Şahin ile valilikte bir toplantı gerçekleştirileceği bildirildi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ başkanlığındaki toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu’nun katılacağı kaydedildi.