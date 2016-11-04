GAP projesi doğu illerinde meyvelerini vermeye başladı

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Yeniden Yapılanma İdaresi Başkanlığı, İstanbul’da yapılan Doğal, Organik ve Dinç Ürünleri Fuarı’nda yer aldı. Fuarda açıklamalarda bulunan GAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, standın, milletlerarası firmalar göre da ziyaret edildiğini belirtti. 3 gün sürecek fuarı değerlendiren Kurnaz, Güneydoğu Anadolu bölgesinin kalkınmasını hedefleyen bir proje yürüttüklerini açıklama etti. Açıkgöz, “Güneydoğu bölgesinde tüm potansiyeli değerlendirmeye yönelik araştırmalar seri bir şekilde devam ediyor. Bölgede ki zenginliklerden kullanmak için azami derecede projeler yürütüyoruz. Bunlardan bir adam başına ise GAP organik küme geliştirme projesi amacımız tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye yönelik özellikle bakir olan alanlarımızdan en fazla şekilde istifade edebilmemiz için organik küme geliştirme projesinin şuanda bölgenin tüm illerinde yürütüyoruz” dedi.

Fuar’da Adıyaman’ı tanıtmak için katıldıklarını bildiren Adıyaman’ın Tut ilçesi Kaymakamı Mehmet Aksu da, dört bin nüfuslu Tut ilçesinin kendine has bir fazla doğal ürünleri olduğunu belirtti. Dut ve dut pekmezi anlamında çok hoş ürünleri olduğunu söyleyen Aksu, ” Tut ilçemizde yetiştirilen ürünlerimizi takdim etmek adına buradayız. Bir fazla güzel projemiz var Ziraat odası başkanlığımızın yapmış olduğu dut işleme imalathanesi projemiz çok iyi durumda. Bu proje dahilinde dutumuzu mamul ve yarı mamul haline getirip Türkiye ve dünyaya takdim etmek istiyoruz. Bu Nedenle ilçemize katma değeri yüksek ürünlerle iş sahaları istihdam sahaları belirlemek istiyoruz. Bu bağlamda destekleriyle defalarca yanımızda olan ilk önce Sayın Valimiz Abdullah Erin elde etmek üzere GAP idaresi başkanımıza fazla teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı Habip Aşan ise GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının katkıları ile fuara katıldıklarını açıklama etti. Aşan, ” küme geliştirme projesiyle dokuz ilde ön olana meydana çıkan ürünleri bal, tut pekmezi ve öteki ürünlerimizi fuar alanlarına getirip tanıtılması konusunda imkanlar kapsamında çaba sarf etmekteyiz. Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Siirt, Şırnak, Batman ve Diyarbakır illerimizde üretilen ürünleri burada tanıtma fırsatı bulduk. Küme geliştirme projesi doğru bir fazla firmaya ulaşma fırsatı bulduk. Bizlere bu desteği sunan GAP idaresine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik bölümü doktora öğrencisi olan Nurgül Kıtır ise Yeditepe Üniversitemiz ve Dicle Organik meyve üreticileri birliği ile iki taraflı projemizde organik çim suyu ve organik üzüm pekmezi üretildi. Bu ürettiğimiz ürünleri bugün GAP Bölge Yeniden Yapılanma İdaresi Başkanlığının fuara katılım organizasyonu ile ilk tanıtımını gerçekleştirme imkanını elde ettik. bu konuda bize desteklerini esirgemeyen Prof Dr. Metin Turan hocamız ve Dicle Organik meyve üreticiler Birliği Başkanımız Mehmet Şahinoğlu’na çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

