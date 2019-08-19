Garanti BBVA’nın yeni CEO’su Recep Baştuğ oldu
İSTANBUL (AA) – Garanti BBVA’nın Üst Yöneticiliğine (CEO) bankacılık ve finans alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip Recep Baştuğ getirildi.
Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Baştuğ, Garanti BBVA’nın yeni CEO'su oldu.
Bankacılık ve finans alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip Baştuğ, aynı zamanda BBVA Türkiye Ülke Müdürü görevine de atandı.
Gerçekleşen değişiklik, ilgili makamların onayının ardından 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
– "Garanti BBVA’ya dönmekten büyük heyecan duyuyorum"
CEO ve Ülke Müdürü olmasına karar verilen Recep Baştuğ, görevlendirmeyle ilgili, "Uzun yıllar görev aldığım, hem kişisel hem de profesyonel anlamda kariyerime önemli katkılar sunan Garanti BBVA’ya dönmekten büyük heyecan duyuyorum. Aynı zamanda Fuat Erbil’in görevi süresince imza attığı başarılı çalışmaları sürdürme fırsatı bulacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Dört yılı genel müdürlük olmak üzere bankadaki 22 yıllık başarılı kariyerinin ardından emekli olacak Fuat Erbil ise, "Bankacılık alanında uzun yıllara dayanan ve kapsamlı kariyerimin ardından yeni bir yola girerken, Garanti BBVA’ya canı gönülden teşekkür ediyorum. Benim de yürekten inandığım, müşteri odaklılık ve dijitalleşme alanında farklılaşma vizyonuyla çağın olanaklarını ülkeme sunmayı hedefleyen Garanti BBVA'nın topluma ve Türkiye ekonomisine sunduğu katkılardan ötürü gurur duyuyorum." değerlendirmesini yaptı.
BBVA Grup CEO'su Onur Genç de, "Fuat Erbil ve Recep Baştuğ, Garanti BBVA'yı ülkenin en büyük ve en beğenilen finansal kurumlarından biri haline getiren yetkin insan kaynağını en iyi şekilde temsil ediyorlar. Fuat Erbil'e Garanti BBVA CEO'su olarak sunduğu katkılarından ötürü teşekkür ediyor, Recep Baştuğ'a ise yeni görevinde başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.
– Bankada uzun yıllar görev yaptı
Açıklamada verilen bilgilere göre, Garanti BBVA’ya 1989 yılında katılan ve uzun yıllar çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev alan Recep Baştuğ, Bankada 2013-2018 yılları arasında Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanı alanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
Baştuğ, bankadaki kariyerinin ardından Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri olan Ciner Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak profesyonel yaşamına devam etti.
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