Garson, aşçı, servis elemanı olarak girip patron oluyorlar

Pizza sektöründe büyük pay sahibi olarak hizmet veren restoranlar zinciri Pasaport Pizza’ya çalışan olarak giren işçiler, bir müddet sonra patron oluyor. Türkiye’de 95 şubesi bulunan firmanın yüzde 25’inin sahibi ya motor servis elemanı ya pizza ustası ya da garson. 1998 yılında İzmir Kordon’da kurulan ve ismini Pasaport semtinden alan firma, 41 ildeki restoran zinciriyle işçilerin de umut kapısı oldu. Çalışanların firmanın verdiği desteklerle kendi iş yerinin sahibi olmaları, şirkette binlerce başvuru da oluşturdu. Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, yanlarında çalışan her işçiye markanın ortağı oldukları bilincinin verildiğini ve bunun da başarı getirdiğini belirterek, büyük bir zincir oluşturduklarını söyledi.

Aşçısı, motorcusu, garsonu hepsi patron oldu

Hali hazırda 95 adet bayileri bulunduğunu belirten Özdemir, “Bu bayilerin en büyük özelliği yaklaşık yüzde 25’i kendi personelinden aşçısına, motorcusundan garsonuna oluşmuş kişiler. Bu kişiler herhangi bir bayimizde işe başlayarak, belli bir süre sonra bize başvuruyorlar. Ne yapabileceklerini sorduklarında onlara destek oluyoruz ve böylelikle süreç başlıyor. İşin nasıl yapıldığını, bayinin nasıl işletildiğini zaten çalışan oldukları için biliyorlar. Bizim de onlara inancımız tam olduğundan, hep beraber el birliğiyle şube açmalarına yardımcı oluyoruz. Onlar bizi tanıyor biz onları tanıyoruz. Bu şekilde 25 bayimiz var. Hepsi, bizde daha önce garsonluk, motorculuk yapmış ve küçük birikimleriyle pizza şubesi açarak patron olan kişilerdir. Biz bunlara ‘mutlu bayiler’ diyoruz” dedi.

Onlara markanın ortağı sorumluluğunu veriyorlar

Çalışanlarını sadece bir işçi olarak görmediklerini dile getiren Mükremin Özdemir, “Biz bütün çalışanlarımıza şunu inandırmaya çalışıyoruz; bütün çalışanlar bizim markamızın ortağıdır. İşin sürecinde ne iş yaparlarsa yapsınlar; ister garson, ister motorcu, ister pizza ustası veya servis elemanı olsun hepsine markamızın ortağı olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Onların buna inanması bizim en büyük başarımız” ifadelerini kullandı.

Cirolarına da ortak olmuyorlar

Türkiye’nin batısında doğusuna, güneyinde kuzeyine en ucra köşede bile hizmet verdiklerini anlatan Mükremin Özdemir, mevcut bayilerinin de ticari faaliyetlerinden aldıkları verimle ikinci ve üçüncü şubelerini açmaya başladıklarını ve daha da büyüdüklerini söyledi.

Yerli ve milli olarak pizza sektöründe hizmet verdiklerine dikkat çeken Özdemir, kendilerini diğer markalardan ayıran en önemli özelliğin de kurulan bayilerin kazandığı cirodan herhangi bir pay almamak olduğunu belirterek, “Bütün ciro kendi geliri üzerinde brüt kar olarak bayinin sahibine kalıyor. Onlar bizim marka ortağımız ama biz onların cirosuna ortak değiliz” dedi.

Servis elemanıydı, patron oldu

Yıllardır bir iş yeri sahibi olmayı hayal eden 26 yaşındaki Onur Kuş da, firmaya servis elemanı olarak girip patron oldu. Şimdilerde yeni şubeler açma hedefinde olan Onur Kuş, “Yıllardır hayal ettiğim işin sahibi oldum. Daha önce de pizza sektöründe kısa bir süre çalıştım. Hep hayal ettim kendi işimin sahibi olayım diye şimdi bu hayalimi gerçekleştirdim. Mutluyum. Sektörde kardeşim ve ben işyerimizi birlikte döndürüyoruz. Çalışıyoruz, çalıştıkça olduğunu görüyorum ve daha da mutluyum. Şirketin verdiği destekle ilerledim. Yani şu ana aklımda ikinci üçüncü şube var. Daha da büyümek istiyorum. Hatta arkadaşlarım var beni örnek alan arkadaşlarım da var. Onlar da yanına girip çalışalım biz de pizza dükkanı sahibi olalım diyorlar” diye konuştu.