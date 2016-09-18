GATA'da tedavi gören asker şehit oldu

SİVAS (AA) – Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 10 Şubat’ta PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve GATA’da tedavi gören Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik, şehit oldu.

Yaklaşık 7 aydır GATA’da tedavi gören Çelik’in şehadet haberi, Hafik ilçesine bağlı Kaytarmış köyündeki baba ocağına ulaştı.

Şehidin acı haberi, annesi Arife ve babası Murat Çelik’e köylerindeki evlerinde verildi. Haberin ardından Çelik’in köydeki ve ilçe merkezindeki baba evi bayraklarda donatıldı. İlçe merkezindeki şehidin baba evine giden caddelere de bayraklar asıldı.

Hafik Kaymakamı Abdullah Özadalı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hali̇l Korucu ve Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan, haberin verilmesinin ardından şehidin köydeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit babasını teselli etmeye çalışan Kaymakam Özadalı, “Murat ağabey sen şehit babasısın artık. Ben günde 5 defa dua ediyorum Allah şehadet nasip et diye. Ben şehitliğe layık olursam Allah alır ama layık değilsem almaz. Ama Adem şehitliğe layık olmuş almış. Allah size sabır versin inşallah.” ifadelerini kullandı.

Şehidin cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip toprağa verileceği belirtildi.