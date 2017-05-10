GAÜ 2017 Siber Güvenlik Konferansına katıldı

Türkiye’nin çeşitli siber emniyet akademi topluluklarının da yer aldığı ve alan uzmanları kadar Adli Bilişim Analizi, Web Uygulama Eğitimleri, Aksine Mühendislik, Kriptografi, Zararlı Yazılım Analizi, Siber gibi siber güvenliğin dağıtılmış alt dallarında uygulamalı eğitim, konferans ve farklı alanlara yönlendirilmiş seminerlerin verildiği konferansa, Türkiye’nin ayrı illerinden ulus ve özel sektör dahil, üniversitelerden çeşitli siber güvenlik ve öğrenci topluluklarından da oluşan 2500’ün üzerinde katılım gerçekleşti.

Ankara’da 2 gün süren uygulamalı eğitim oryantasyonlu konferansta GAÜ Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencilerinin “Blackbox Uygulamalı Sızma Testi” ve “Siber İstihbarat” alanlarında uygulamalı eğitimlere katılıp sertifika almaya hak kazandığını gösteren Doç. Dr. Arif SARI, Siber Güvenlik alanındaki çeşitli uygulamalı eğitimlerin, Ankara BTK gibi bir merkezde yapılmasının önemine sinyâl ederek, bu alanda devletin bedensel adımlar attığının altını çizerek, devletin Siber emniyet alanında istihdam etmesi gereken personel açığını karşılama noktasında sıkıntı yaşayabileceğini belirtti.

Kıbrıs’ta gençlerimizin bu alanla ilgili olarak bölge uzmanlarından eğitim görmeye karşın alaka ve taleplerinin yoğun olduğunu belirten Doç. Dr. Arif Sarı, geçen ay Girne Amerikan Üniversitesi’nde adanın en büyük Siber Güvenlik konferansı’nı düzenlediklerinin altını çizerek, Siber Güvenlik alanında çalışmalara devam ettiklerini, bilişim yasası boşluğundan yararlanılması neticesinde bilşim suçu merkezine dönüşen ülkemizde bu alanda önemli bir personel, yasa ve bilinçlendirme açığı olduğunu, konu ile ilgili bilincin ve eğitimin içten şekilde kazandırılması için bu alanla ilgili olarak bölge uzmanları kadar düzelenecek farklı alanlara yönlendirilmiş seminer, eğitim ve konferansların süreceğini belirtti.

