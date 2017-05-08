GAÜ ebeleri, Dünya Ebelik Haftasını kutladı

GAÜ Rektör Yardımcısı ve Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Akıllı Avcı yapmış olduğu başlangıç konuşmasında, ebeliğin bir meslekten öte, doğumdan önce ve doğumdan sonra annelere büyük takviye veren ve onları huzura kavuşturan; daha bilinçli doğum yaptıran bir alan olduğunu söyledi. Avcı konuşmasının devamında ise; “Ebelik mesleği ilk insanın doğduğu tarihten itibaren başlamıştır. Ebelik doğuma yardımcı demektir, düzenleyen demektir; doğum olurken bebeğin dinç olması için yapılan süreçtir. Ilk insan doğduğunda doğurana tezgâhtar olan birincil ebeler, mesleği o günün şartlarından itibaren gerçekleştiriyor. Bütün bunlara baktığımızda; yüzyılların geçmesi, insanlığın devam etmesi ebelik mesleğinin de yükselmesini getirmiştir. Ebe yalnızca doğuma yardım eden kişi değil, doğumun dinç olabilmesi; üremenin sağlıklı gelişmesi için de benzer vakit da bu süreçte insanlığa destek olan kişiler demektir. Ebeler, gebelik olduğu andan itibaren hamile kadının yanında olan dinç doğum yapması, annenin sağlıklı olması için de yardımcı olan kişilerdir. Doğum hemen annenin elini tutan ve ona tıbbi destek sağlayandır. Tüm almış olduğu data birikim ve becerileri de anne ve bebeğe uygulayandır. Bütün bunlara baktığımız zaman da ebelik mesleğinin ulvi, saygıdeğer ve bağlı ki özveri isteyen bir meslek olduğu aşikardır. Ebenin kendinden çok şey vererek, kendinden vakit ayırması gereken bir süreçtir. Ebelik bölümünde eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin ve dünyada bu mesleği yapan ebelerimizin ebeler günü kutlarım ve bu süreçte dinç anne ve çocuklar yetiştirmeleri içinde eğitim hayatları her tarafında ve sonrasında da kendilerine refah ve başarılar dilerim” dedi.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Tanrısal Öztürk Ebelik Haftası ile ilgili yapmış olduğu konuşmasında, bütün öğrencilerin ve ebelik mesleğini icra edenlerin Ebeler Günü’nü kutlayarak katılımcılara teşekkürlerini iletti. Öztürk konuşmasının devamında, sağlığın her alanda disiplin, ahlak ve sevgi gerektirdiğini belirterek, öğrencilere bu disiplin ve etik kuralları çerçevesinde iş dünyasına hazırladıklarının altını çizdi.

Programa davetli olarak katılan Prof. Dr. Nevin Hotun Şahin’in “Ebeler ile ilgili yapmış olduğu sunum izleyiciler ve öğrenciler kadar büyük ilgi gördü. Şahin konuşmasında, Ebelik mesleğinin yalnızca belirli bir süreden oluşmadığını, gebeliğin sonlanmasının gerisinde da, ebelere büyük iş düştüğünden ve şahısların bu sorumluluğun farkına varmaları gerektiğini açıklama etti. GAÜ bünyesinde Ebeler Haftasında sunum yapmanın vermiş olduğu mutluluğu da dile getirerek, Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı’ya teşekkürlerini iletti.