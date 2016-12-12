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GAÜ İstanbulda gerçekleşen terör saldırısını kınadı

GAÜ göre yayımlanan kınama ve taziye mesajında şu ifadeler yer almaktadır; “ Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü hedef alarak, 10 Aralık 2016 Cumartesi günü İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşen; çok sayıda polis ve sivil vatandaşın yaşamını yitirmesi ve yara.

12 Aralık 2016 Pazartesi, 09:23
gau-istanbulda-gerceklesen-teror-saldirisini-kinadi

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GAÜ göre yayımlanan kınama ve taziye mesajında şu ifadeler yer almaktadır; “ Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü hedef alarak, 10 Aralık 2016 Cumartesi günü İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşen; çok sayıda polis ve sivil vatandaşın yaşamını yitirmesi ve yaralanmasına yol açan terör saldırılarını kuvvetle kınıyoruz.
Ülkenin huzur ve istikrarına karşın terör saldırılarının bir daha yaşanmamasını diliyor, alçak saldırıda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına, Türk Güvenlik Teşkilatı’na ve bütün Türkiye’ye başsağlığı ile yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

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