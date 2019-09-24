Gaz yakan cihaz üreticileri sektör toplantısı yapıldı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de gaz yakan cihaz üreticileri sektör toplantısı düzenlendi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu'ndaki toplantıya, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetim Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, KOSGEB ve ORAN yetkilileri katıldı.
Bozdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, gaz yakan cihazlara dair yeni yönetmeliğin yayınlandığını belirtti.
Yönetmelik sonrası çıkan ürünlerin bu yönetmelik kapsamında olması zarureti bulunduğunu aktaran Bozdemir, şunları kaydetti:
"Bakanlığımızın yetkilendirmiş olduğu 11 onaylı kuruluşun bu yönetmeliğin çıkmasıyla beraber vermiş oldukları belgeler düşmüş oldu. Bu anlamda bakanlık olarak bu süreci nasıl yönetebiliriz noktasında bir eyleme giriştik. İlk olarak 11 tane daha önce yetkilendirilmiş kuruluşları topladık ve yetkilerinizi alın dedik, yetkilerini de aldılar. Bu hizmeti verirken de önemli olan üreticiyi doğru bilgilendirmek. Yine 2019'un ilk 6 ayında bizim üreticilerimize denetim yapmayalım dedik. Bizim derdimiz üreticiyi zor durumda bırakmak değil. Bizim görevimiz üreticiyi doğru bilgilendirmek ve doğru yönlendirmek. Bütün bunları yaptıktan sonra eğer gerekiyorsa devlet, tüketicinin can ve mal güvenliğini korumak açısından denetim faaliyetini de yapar."
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