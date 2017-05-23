Gazeteci Akif Emre hayatını kaybetti!

Yeni Şafak Yazarı Akif Emre, bu sabahleyin saatlerinde ofisinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Ofisine geldikten kısa bir zaman daha sonra hayatını kaybeden 60 yaşındaki Yeni Şafak Yazarı Akif Emre’nin ofisine geliş anına ait son görüntülerine ulaşıldı. Görüntüler de Akif Emre’nin binaya gelişi ve bina içerisinde asansör bekleme anı bulunuyor. Gazeteci Emre’nin yarın Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardındaki Kozlu Mezarlığı’na defnedilmesi bekleniyor.

Sevenleri büro önüne akın etti

Olayı haber alan ve aralarında Yeni Şafak ve Tvnet Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, gazete tv çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda seveni büro önüne geldi. Akif Emre’nin ölüm haberi üzerine İBB’ye bağlı cenaze arabulucu da ofiste yapılan incelemenin ardındaki yazan Emre’nin cenazesini alarak Kozlu Gasilhanesi’ne götürdü. Cenaze haberini duyan Akif Emre’nin eşi ve çocukları da ofis önüne gelenler arasındaydı.

“Aşina bir rahatsızlığı yoktu”

Olayı duyup ofis önüne gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan bir yorumlama yaparak, “Mekanı cennet olsun, kalemini, vicdanını ve dava uğrunda konuşturan ve hayatında hiç sapmadan çizgisine aralıksız örnek ağabeyimizdi Ruhu şad mekanı cennet olsun” dedi.

Alıştırma arkadaşlarından Ersin Çelik ise Akif Emre’yi iyi dileklerle anarak, “Akif hocamız ağabeyimiz gazetemizin eski yayın yönetmeni ağabeyimiz. Sabah egzersiz ofisine geliyor. Sabah odasına girdiğinde arkadaşlar kalp krizi geçirdiğini görüyor. Biz haber alınca hemencecik geldik. Daha önce tanıdık bir rahatsızlığı yoktu. Kendisi 60 yaşında olmasına rağmen ilmi anlamda çok üreten ilmi anlamda başıboşluk bırakmaya çok sayıda talebesi olan fikir adamıydı” diye konuştu.

AKİF EMRE KİMDİR?

Yayıncılığa Akabe yayınlarının İstanbul temsilciliğinde başladı. Bir dönem İnsan Yayınları’nın yayınlama yönetmenliğini yaptı. Yeni Şafak gazetesinin kurucuları aralarında yer aldı ve genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Arkasında Küre ve Klasik Yayınları’nın genel yayın yönetmenliğini yaptı. Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapan Akif Emre,[ çok dilde yayınlama yapan bir haber portali olan Dünya Bülteni’nin Genel Yayınlama Yönetmenliğini yaptı. Son dönemde yeni bir haber sitesinin hazırlığı içerisindeydi. Belgelere Dayanan çalışmalarına yoğunlaşarak, Osmanlı şehirleri (Saraybosna, Mostar, Üsküp, Selanik 1,2, Kudüs1,2) ve Mimar Sinan (6 Birim) üstüne olanları ilk önce almak üzere çoğu belgesel hazırladı. En son “Elvada Endülüs: Moriskolar” isimli beş bölümlük belgesel hazırladı.

