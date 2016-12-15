Gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında karar!

Gazeteci Hüsnü Mahalli, “Komite halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle duruşma sevk edilmişti.. Mahalli ifadesinde, “Hükümetimizin ve devletimizin uluslararası camiada mağdur olmaması ve Türkiye Cumhuriyetinin devlet ve milletinin zor durumda kalmaması için uyarılarda bulundum” diye konuşmuştu.

Mahalli, çıkarıldığı Sulh Suç Oluşturan Hakimliğince tutuklandı.