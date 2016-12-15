Ana Sayfa   >   Genel   >   Gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında karar!

Gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında karar!

Gazeteci Hüsnü Mahalli, “Komite halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle duruşma sevk edilmişti..

15 Aralık 2016 Perşembe, 21:19

Benzer Konular

Gazeteci Hüsnü Mahalliye tutuklama talebi
Telefonla dolandırıcılığa suçüstü
Kayseri'deki “hipnoz ve işkence” davası

Gazeteci Hüsnü Mahalli, “Komite halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle duruşma sevk edilmişti.. Mahalli ifadesinde, “Hükümetimizin ve devletimizin uluslararası camiada mağdur olmaması ve Türkiye Cumhuriyetinin devlet ve milletinin zor durumda kalmaması için uyarılarda bulundum” diye konuşmuştu. 

Mahalli, çıkarıldığı Sulh Suç Oluşturan Hakimliğince tutuklandı.

adliye gazeteci gazeteci hüsnü mahalli html5 template hüsnü mahalli

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet