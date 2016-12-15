Gazeteci Hüsnü Mahalliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla önceki gün gözaltına alınan gazeteci Hüsnü Mahalli (67), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının gerisinde bugün öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay kadar sorgulanan Mahalli, ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddederek Türkiye’nin milletlerarası camiada zor durumda kalmaması için bir takım uyarılarda bulunduğunu söyledi.

2011 yılının ortalarında yaşanan ve ‘Arap Baharı’ olarak sözcük grubu edilen döneme dek mevcut hükümet politikalarını desteklediğini, bu konuda yazı ve söylemlerinin de mevcut olduğunu belirten Mahalli, “Bu belirttiğim dönemden sonra hükümetin bu yöndeki politikalarını eleştirmeye başladım. IŞİD, El Nusra gibi terör örgütlerinin gerek sosyal ağ gerekse yazılı ve görsel basın gibi platformlarda yaptıkları propaganda faaliyetlerinin içeriği açık kaynaklardan tespit edilebilmektedir. Söz konusu tespitlere dayanarak hükümetin bu konuda daha sağduyu olmasını, bu gibi değerlendirmelerin ülkemizi ve hükümetimizi milletlerarası camiada zor durumda bırakacağını duyarlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak belirttim” biçiminde konuştu.

Bu söylemlere muhatap olan hükümetimizin ve devletimizin uluslararası camiada mağdur olmaması ve Türkiye Cumhuriyetinin devlet ve milletinin mağdur durumda kalmaması için uyarılarda bulundum. Atılı suçlamaya muhatap almak benim için onur kırıcıdır.

“Arap medyası ajan olduğumu iddia etti”

2011 yılına değin hükümet ile Ortadoğu ülkeleri aralarında arkadaşlık ilişkilerinin kurulmasına ve geliştirilmesine arabuluculuk ettiğini gösteren Mahalli, “Hükümetimize bu konuda danışmanlık da yaptım. Ben Ortadoğu’da tanınan bir gazeteciyim. TC namına danışmanlık yaptığım için Arap Medyasında benim içim casus gibi söylemlerde de bulunulmuştur. 2011 yılı Şubat ayında da dönemin Başbakanının tavsiyesiyle Türk vatandaşı oldum. Anlattığım nedenlerle suçlamayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı’na hakareti kendime hakaret sayıyorum”

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhurbaşkanı’na hakaret etmem söz konusu olmaz ve kendime hakaret olarak sayıyorum” diyen Mahalli, “Keza benim nörolojik MS rahatsızlığım bulunmaktadır. Gözaltında iken rahatsızlanmam sonucu doktorların tedavi görmem yönündeki ısrarlarına rağmen beyan etmek nedeniyle adliyeye geldim. Baştan hastanede tedavi olmam gerekmektedir. Afiyet sorunlarımı devlet büyüklerimiz de bilmektedir” dedi.

Tutuklanması istendi

Savcılık, Mahalli’yi “Komite halinde çalışan millet görevlilerine görevlerinden nedeniyle hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından tutuklama talebiyle mahkeme sevk etti. Soruşturma savcılığı, sevk yazısında Mahalli’nin Ulusal ölçekli yayın yapan televizyon kanallarında program sunduğunu, köşe yazarlığı yaptığını ve bu şekilde kayıtlı niyet ve takipçi kitlesi bulunduğunu belirtti.

Sevk yazısında, “Güvenilmez Mahalli’nin muhtelif tarihlerde zincirleme olarak sosyal ağ hesabı paylaşımları, televizyon programları ve gazete röportajı aracılığıyla devletin politikasını belirleyen Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Cumhurbaşkanını kast ederek, mesnetsiz olarak tahkir edecek şekilde öncelikle DEAŞ terör örgütü edinmek üzere birçok terör örgütünü takriben 5 yıldır desteklediği ve yardım ettiği şeklinde alenen söylemlerde bulunarak laf konusu makam ve şahısların onur, itibar ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte bir fiil ya da olgu isnat etmek suretiyle atılı suçları işlediği anlaşılmıştır” denildi. Mahalli, Nöbetçi Sulh Cinayet Hakimliği kadar sorgulanacak.

Başak Akbulut