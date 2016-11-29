Gazeteci Kemal Öztürk öğrencilerle

KAYSERİ (AA) – Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

Bir dönem Anadolu Ajansın’da Genel Müdürlük görevinde de bulunan yazar Öztürk, ERÜ Çağrı Kulübü tarafından İletişim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen “Yeni Ortadoğu ve Yeni Medya Düzeni” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Batı tarafından İslam dünyasının çeşitli oynanan oyunlarla bölündüğünü belirten Öztürk, İslam ülkelerinin bir araya gelerek bu oyunu bozması gerektiğini söyledi.

Arap Baharı’nın Avrupa’nın en büyük korkularından biri olduğunu dile getiren Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçmişi anlayamazsanız bugünü kavrayamazsınız. Ortadoğu’daki bölme işlemi her ülkedeki hainlerle işbirliği yapılarak gerçekleştirildi. Yüz sene önce bu toprakları terk ettiğimizde birileri geldi, doldurdu oraları. Boş bırakmadılar, oraya yerleştiler ve ilk yaptıkları 3 şey oldu. Medyayı, siyasi iktidarı ve ekonomiyi ele geçirdiler. Bugün halen bu ülkelerin tamamında bu üç kitle Türkiye’ye karşıdır. Ama geri kalan tüm halk Türkiye’nin yanındadır. O ülkelerde halk tarafından Türkiye’ye büyük sevgi besleniyor. Çünkü aramızda geçmişten gelen çok güçlü bağlar var.”

Öztürk, Anadolu Ajansı’nın Ortadoğu’dan yaptığı haberlerle diğer ülkelerin ajanslarının önüne geçtiğini ve oradaki gelişmeleri dünyanın gündemine getirdiğini de kaydetti.

Konferansın sonunda Öztürk öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.