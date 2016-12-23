Gazeteci Mehmet Küçük hayatını kaybetti

Kültürlü’da uzun yıllar, Uyruk ilk önce olmak üzere İhlas Haber Ajansı yaygın ve bölgesel gazetelerin muhabirliğini yapan Mehmet Ufak hayatını kaybetti. Mehmet Minik’ün eşi Mukaddes Hanım ile birlikte Adana ve İskenderun’a yakınlarını ziyaretten dönerken uçağın İzmir Havaalanına inişi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. bununla birlikte Kültürlü Belediyesi’nden emekli olan Mehmet Küçük’ün ani ölümü herkesi üzdü.