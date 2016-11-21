Gazeteci Savaş Oğuzun annesi son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir dağıtılmış rahatsızlıklarından nedeniyle çare gören Hamse Oğuz (67), yürek krizi sonucu çare gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Merhume Hamse Oğuz, Yeşilkent Mezarlığında kılanan cenaze namazı ardından Oğuzeli’nin Kuruçay Köyündeki kabristanda son yolculuğuna uğurlandı.

Meslektaşları yalnız bırakmadı



Gaziantep Ticaret Borsası Basın Danışmanlığı görevini yürüten Gazeteci Savaş Oğuz’un annesini kaybettiğini öğrenen meslektaşları, iş ve siyaset dünyasından çoğu birey Oğuz’a başsağlığı dileklerini iletti. Savaş Oğuz’un annesi Hamse Oğuz’un cenaze töreninde de Oğuz ailesini yalnız bırakmayan gazeteciler ve Oğuz ailesinin yakınları Hamse Oğuz’u gözyaşları aralarında son yolculuğuna uğurladı.