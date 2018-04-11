GAZETECİ, YAZAR ABDURRAHMAN DİLİPAK ÇUMRA’DA

Gazeteci , Yazar Abdurrahman Dilipak Çumra’da öğrencilerle ve bu yıl birincisi düzenlenen kitap fuarında kitap severlerle buluştu.

Dilipak ilk olarak Çumra Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesinde gençlerle söyleşide bir araya geldi. Gençlik söyleşinde ilk sözü Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz aldı.

Oğuz konuşmasında; Gazeteci, Yazar Abdurrahman Dilipak hocamız defaten ilçemizi ziyaret ederek konuşmalar yapmıştı ama bugünün ayrı bir önemi var.

Çumra’da bir ilki gerçekleştirerek açtığımız Çumra 1. Kitap Fuarının da ilk konuğu oldu ben teşriflerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bizim dönemimizden günümüze hem konuşan hem yazan nadir insanlardan birisidir kendisi Allah ona boyu gibi uzun ömürler versin dedi.

Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’un ardından kürsüye Gazeteci – Yazar Abdurrahman Dilipak geldi. Dilipak gençlerle nasıl bir Müslüman olmalıyız nasıl yaşamalıyız konusu üzerinde konferans verdi.

Çumra Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesinde gerçekleştirilen söyleşinin ardından Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz ve Gazeteci, Yazar Abdurrahman Dilipak Çumra 1.Kitap Fuarını ziyaret ederek kitap severlerle buluştu.

Çumra Belediyesi Altınpark Konferans Salonunda açılan kitap fuarı bu yıl birincisi olmasına rağmen 2.gününde de yoğun ilgi gördü. D.DOĞAN