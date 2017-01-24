Gazeteci yazar Mumcu'nun ölümünün 24. yılı

ESKİŞEHİR (AA) – Ankara’daki evinin önünde 24 Ocak 1993’te otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu için Eskişehir’de anma töreni düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, törende yaptığı konuşmada, Mumcu için yapılan ve üzerinde otomobilinin bulunduğu anıtın belge niteliği taşıdığını ifade etti.

Uğur Mumcu’nun, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde haftada 2 gün derslere girdiğini anımsatan Büyükerşen, şunları söyledi:

“Ankara’da tanıştığım sevgili Uğur Mumcu’dan, onun gibi gazetecilerin yetişmesi için Eskişehir’de öğrencilere ders vermesini istedim. O da kabul etti. Haftada 2 gün gelir ve derse girerdi. Ölümüne kadar bu böyle devam etti. Üniversitenin misafirhanesinde dertleşirdik. Bu cinayetin failleri bulunamadı. Fakat bir gün genç gazeteciler arasından bu cinayeti çözecekler çıkacaktır. Onun gibi araştırmacı, olayların üzerine korkmadan giden gazeteciler yetişecektir. Buna inanıyorum. Ruhu şad olsun.”

Törene, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Gaye Usluer ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, törenin ardından Uğur Mumcu’nun camekan içinde otomobilinin bulunduğu anıtın önüne karanfil bırakarak, güvercin uçurdu.