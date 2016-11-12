Gazeteciler, köy çocuklarını sevindirdi

NİĞDE (AA) – Medya Trek Doğa Sporları grubu üyesi gazeteciler, Niğde’nin Çamardı ilçesindeki Eynelli İlk ve Ortaokulu öğrencilerine bot dağıttı.

Demirkazık Dağı’na tırmanış için gelen grup üyesi 10 gazeteci, Türk-İş’ten temin edilen botları, ilçeye bağlı Eynelli köyündeki okulda öğrenim gören 113 öğrenciye teslim etti. Ellerinde Türk bayrakları ile botlarını almak için bekleyen öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

Medya Trek Doğa Sporları grubu üyesi Bayram Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara’da görev yapan gazeteciler olarak tırmanış gerçekleştirdiklerini anlattı.

Şahin, sosyal sorumluluk projesi kapsamında tırmanış yaptıkları yere en yakın köydeki ihtiyaç sahibi çocukların gereksinimlerini tedarik ettiklerini belirterek, “Türk-İş, Niğde Çamardı Eynelli köyünde bot yardımı yaptı, bunları getirdik. Bu yardımı yapmaktan çok mutlu olduk. Çünkü çocuklar mutlu olduğunda insan ne tırmanış ne görev ne başka bir şeyi düşünüyor. Çocukların mutluluğuna ortak oluyor. Bizim için çok güzel bir an oldu.” diye konuştu.

Köyün muhtarı Zülbettin Akdağ yardım için teşekkür etti.

Çamardı Kaymakamı Mustafa Serin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eke, Eynelli Ortaokul Müdürü Kamil Altuğ, öğretmenler de bot tesliminde hazır bulundu.