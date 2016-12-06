Gazeteciler Mesut Mertcan için Beşiktaşta buluştu

Haberciliğiyle bir döneme damga vuran ve 12 Eylül 1980 askeri darbe bildirisini okuyarak akıllarda yer eden TRT’nin eski spikeri Mesut Mertcan, ölmeden önce bir defa daha TRT ekranlarında haber sunmak istediğini Ateş Gürsoy Cimin’e verdiği röportajda anlatmıştı. TRT Esas Haber Spikeri Erhan Çelik’in Usta Gazeteci Mertcan’ı aramasıyla bu isteği gerçekleşmişti. Beşiktaş Belediyesi, bu yayının ardından usta spikeri, çoğu medya yöneticisini ve gazeteciyi bir araya getiren bir yemek organize etti. Gecede, Mertcan’ın usta gazeteciliğini konuşulurken, ünlü gazeteciler gecede onu yalnız bırakmadı.

Feriye Lokantası’nda düzenlenen geceye, Beşiktaş Belediye Başkan Murat Hazinedar ve eşi Istek Veznedar, İhlas Haber Ajansı Haber Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Haber Ajansı İstanbul Alan Müdürü Oğuzhan Güven, Abbas Güçlü, Kanal D Ana Haber Sunucusu Serdar Cebe, FOX TV Belli Başlı haber sunucusu Fatih Portakal, TRT Ana Haber Spikeri Erhan Çelik, FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Alev, Kanal D Haber Genel Yayınlama Yönetmeni Süleyman Sarılar, Flash TV Ana Haber Sunucusu Mustafa Yenigün ve çok sayıda gazeteci katıldı.

“Aynı durumda ben de onu yapardım, ben de ürküp korkardım”

Yıllar daha sonra tekrar TRT ekranlarında haber sunan Mesut Mertcan, “Çok Büyük bir mutluluk hissettim. Ben evim dediğim TRT’den 30 yıl önce ayrılmıştım, bunca zaman sonra dönmek bana büyük moral verdi. Rahatsız olmama karşın buraya geldim. 15 Temmuz gecesi ben uyuyordum, uyandıktan sonradan darbe metninin okunmasını izledim. Aynı durumda ben de onu yapardım, ben de ürküp korkardım. Silahlı bir sürü asker, onların tümü gereksizler. Karagöz Hacivat oyunu gibi bir şey. Darbelere karşıyım ben insan biraz halkına saygılı olmalı. Sen o ordudan yetişmiş bir askersin hangi hakla o araçları kullanırsın. Türkiye’de bir rejim bunalımı yok. Cumhurbaşkanımız ve başbakanımız görevinin başında. Sen benim bağımsızlığımın temel simgesi olan cumhurbaşkanlığına ateş ediyorsun, demokrasinin göstergesi olan meclisi vuruyorsun” biçiminde konuştu.

“TRT’nin göstermiş olduğu bu vefa ile Mesut Mertcan ekranda baştan yer aldı”

Artist gazeteci için düzenlenen gecede konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, “Keza Mesut Mertcan için ayrıca de Türkiye’nin tüm anchorman’lerinin ve medya yöneticilerinin bir araya geldiği bir akşam oldu. Benim için de fazla özel bir akşamdı bu akşam. Emrindeki Mesut ağabeyin bu akşam TRT’de hepimizin hayatında izler bırakan o sunuculuğundan ufak de olsa bir yayın izledik. TRT’nin göstermiş olduğu bu kadirşinaslık ve vefa ile Mesut Mertcan ekranda bitmiş yer aldı. Bunu da İstanbul’un kalbi Beşiktaş’ta buluşarak çok anlamlı bir gece yaşadık. Çok mutlu oldum ve unutulmaz bir gece oldu” ifadelerini kullandı.

“Yanınızda pek bir duayen otururken daha da heyecanlı”

Artist gazeteciyle aynı haber bültenini paylaşmanın ayrı bir coşku oluşturduğuna dikkat çeken Erhan Çelik, “Benim için fazla heyecanlıydı bültenin doğal bir adrenali var. Lakin yanınızda o kadar bir duayen otururken daha da heyecanlı ve daha neşe saçan oluyor. Bunun yanı sıra onun yanında oturmak bana farklı bir onu verdi. Çok keyif aldı ve fazla özlediğini gördüm, bildiri bitti cilalı çıkabiliriz artist dedim, biraz daha kalalım mı dedi. Kalalım ne değin istersen dedi. Bir vefa bu borcun ödenmesi, umarım mesleği onun gibi benzer çizgide yürütüp bizlerde bu vefayı görürüz” dedi.

“Onun isteğini yerine getirdiler”

Geceyi aranjör herkese çok teşekkür ettiğini dile getiren Fatih Portakal, “TRT fiilen ahde vefayı gerçekleştirmiş. Helal olsun emeği geçen herkese Mesut Bey’i buraya getiren başta Alev almak üzere peşinde TRT Kurumu’ndan Erhan Çelik’e bülteni paylaştığı için o imkanı Mertcan’a tanıdıkları için bu çok kayda değer bir şey. Onun isteğini yerine getirdiler” dedi.

“Gerçekte Erhan’ın yaptığı iş müthiş bir işti”

Gazetecilik mesleğinde vefanın önemine uyarı çeken Serdar Cebe, “Aslında Erhan’ın yaptığı meslek müthiş bir işti beraber sunmaları Mertcan’ın da bu mesleğini bir kere daha yapma şansı yakalaması hem kendisi açısından keza de mesleki değerler açısından fazla önemli. Bizim işte malesef şöyle bir şey var vefa değil. Fazla acımasızlık çekiliyor bizim meslekte ama vefayı bilmiyoruz. Görmenin ötesinde göstermeyi de bilmiyoruz” diye konuştu.

“Mesut Mertcan, TRT’de fazla manâlı asıl haber spikeriydi”

Ressam gazeteci için yapılanın çok manalı olduğunu gösteren Doğan Şentürk, “Bab-ı Alinin vefasını fazla önemsiyorum olması gereken bunları daha da devam ettirmeliyiz. Bir yerlerde olabilirsiniz işte Mesut Mertcan, TRT’de çok kayda değer başlıca haber spikeriydi. 1980’li yıllarda Mesut Ağabey karşımıza her zaman idol olarak çıkardı. Lakin hayat insanlara defalarca güler yüzünü göstermiyor. Mesut Ağabey de bu böyleydi yarın bizlere olmayacağını kimse garanti edemez. O yüzden ben diyorum ki burada vefalı olmamız lazım “ biçiminde konuştu.

Harun Basat – Hasibe Karadağ