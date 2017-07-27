Gazi polis son yolculuğuna uğurlandı

KONYA (AA) – Konya’da gazi polis memuru Nejdet Öztürk, toprağa verildi.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Öztürk’ün cenaze namazı, öğle namazına müteakip merkez Karatay ilçesindeki Hacıveyis Camisi’nde kılındı.

Daha sonra yine aynı camide, Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğünde kameraman olarak görev yapan Numan Erölmez’in vefat eden annesi Müzeyyen Erölmez’in (66) cenaze namazı kılındı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle İzmir’de tedavi gördüğü hastanede vefat eden Erölmez’in cenazesi, memleketi Konya’ya getirilmişti.

Cenaze namazının ardından Öztürk ve Erölmez’in cenazesi, Üçler Mezarlığında toprağa verildi.

Öztürk ve Erölmez için düzenlenen cenaze merasimine ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da katıldı.