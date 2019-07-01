Gazi Üniversitesi Hastanesi Uluslararası Hasta Ofisi açıldı
ANKARA (AA) – Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, 2017'de hastanelerine 9 bin 665 uluslararası hasta geldiğini, 2019'un ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 100'lük bir artışla bu sayının 10 bin 939'a ulaştığını söyledi.
Gazi Üniversitesi Hastanesi Uluslararası Hasta Ofisinin açılışı dolayısıyla, hastanenin 75. Yıl Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.
Rektör Prof. Dr. Uslan, törende yaptığı konuşmada, hastanede sağlık alanında çok önemli hizmetler verildiğini belirtti.
Bu hizmetlerin, bir sağlık turizmi acentesiyle yaptıkları iş birliğiyle daha da ileriye taşınacağına inandığını belirten Uslan, "Hastanemize 2018 itibarıyla 1 milyon 62 bin 214 hasta girişi yapılmış, 59 bin 90 operasyon gerçekleştirilmiş. Bu, topluma hizmet adına çok önemli katkıdır. Hastanemize 2017'de gelen 9 bin 665 uluslararası hasta sayısı bugün itibarıyla bu yılın ilk 6 ayında 10 bin 939'a ulaşmış durumda. Bu, ilk 6 ay için bakıldığında yaklaşık yüzde yüz bir artışa karşılık geliyor. 2018'deki 16 bin 352 hastaya göre ortalama aldığımızda, yine bu yılın 6 ayında yüzde 35'lik bir artışa karşılık gelmektedir." diye konuştu.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan da Türkiye'de en çok yabancı hasta bakan üniversite hastanesi olduklarını dile getirdi.
Hastanede 96 ülkeden 13 binin üzerinde hastanın tedavisinin yapıldığını vurgulayan Demircan, anlaşmaları sayesinde hastalara VIP transfer hizmeti sağladıklarını söyledi.
– "Türkiye'nin sağlık turizminden 2018'deki kazancı 1,5 milyar dolar"
Uluslararası Hasta Ofisi Müdürü Murat Dizbay da Türkiye'nin dünyada en çok seyahat edilen 10 ülkeden biri olduğunu söyledi.
İnsanların sağlık turizminde en çok kanser, nakil, kök hücre tedavileri, estetik cerrahi ve kısırlık gibi tedaviler nedeniyle seyahat ettiğini belirten Dizbay, geçen yıl 700 binden fazla kişinin Türkiye'ye sağlık turizmi için geldiğini ifade etti.
Türkiye'ye en fazla Azerbaycan, Irak, Gürcistan, Almanya ve Rusya'dan gelindiğini aktaran Dizbay, "Türkiye'nin sağlık turizminden 2018 yılındaki kazancı ise 1,5 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakamın 2023 yılına kadar 5 kat artırılması hedefleniyor." ifadesini kullandı.
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