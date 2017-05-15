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Gazi Üniversitesinde Güney Kore mutfağı eğitimi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:50

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ANKARA (AA) – Gazi Üniversitesinin kültür ve turizm etkinlikleri çerçevesinde Güney Kore Jeonju Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jina Cha, bir yemek şirketinin CEO’su olan Soyoung Lee ve mutfak şefi Mija Kim, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerine ve öğretim elemanlarına Kore mutfağını tanıtıyor.

Jeonju Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jina Cha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 gün boyunca Güney Kore mutfağının en meşhur yemeklerini tanıtacaklarını kaydetti. Türk mutfağının dünyaca meşhur olduğunu bildiği için buraya geldiğini kaydeden Cha, “Gazi Üniversitesinin öğretmenleri ve öğrencilerinin Kore mutfağına olan ilgisi beni şaşırtıyor.” dedi.

Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya, bundan sonraki amaçlarının Güney Kore’deki üniversite ile anlaşma yapıp, Türk mutfağını orada tanıtmak olduğunu belirtti.

Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aksoy ise yabancı şef ve hocaların gastronomiye bakış açılarını ve yemek yapma stillerini görme imkanlarına kavuştuklarını, Güney Kore ile çok yakın kültürel ilişkilerinin olduğunu, bu ilişkilerin gastronomi alanının da geliştirilmesine imkan sağlayacağını kaydetti.

Ankara Gazi Üniversitesi Golbaşî Jina Cha Kore Türk mutfağı

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