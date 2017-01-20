Gaziantep 'beyran ve yuvalama'sı tescillendi

ANKARA (AA) – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Türk Patent ve Marka Kurumu’nda (TÜRKPATENT) düzenlenen, Gaziantep beyran ve yuvalama yemeklerinin tescil törenine katıldı.

Gaziantep’in, coğrafi işaretler konusunda farkındalığı yüksek şehirlerin başında geldiğine işaret eden Çelik, AB nezdinde tescil edilen ilk coğrafi işaretin Antep baklavası olduğunu hatırlattı.

Çelik, son zamanlarda tüketicilerin geleneksel ve yerel ürünlere ilgisinin arttığına dikkati çekerek, “Coğrafi işaret, o ürünün gerçekten de o coğrafyada ve geleneksel prensiplere uygun şekilde üretildiğini teminat altına alıyor. Bu özellikleri nedeniyle bu işarete sahip ürünler, pazarlara daha yüksek fiyatlarla girebiliyor.” diye konuştu.

Türkiye’de coğrafi işaret tescilini ve bu tescillerin ekonomik faydaya dönüşmesini çok önemsediklerini vurgulayan Çelik, Antep beyranı ve Antep yuvalaması yemeklerine verilecek belgelerle birlikte ülkedeki coğrafi işaret sayısının 200’e çıktığını bildirdi.

“81 ile örnek olmak istiyoruz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Anadolu’nun bir hazine olduğunu ve bu hazinede hak edilen noktalara gelebilmek için önce yasal altyapının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun çok önemli olduğunun altını çizen Şahin, yasanın yeni dönemde daha güçlü rekabet etme şansı vereceğini belirtti.

Şahin, tescillenen yemekler hakkında bilgi verdi. Yuvalamanın bayramlarda yapılan geleneksel bir yemek olduğunu anlatan Şahin, beyranın ise kas ve kemik hastalıklarına iyi gelen bir lezzet olduğunu aktardı. Üç yıl önce Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) yaratıcı şehirler ağını keşfettiklerine dikkati çeken Şahin, “Bu gördüğünüz lezzetleri, UNESCO’nun ana binasına, Paris’e taşıdık… İki yılın sonunda Kültür Müsteşarımız aradı, ‘Gaziantep mutfağını, UNESCO Dünya 8. Mutfağı olarak tescilledik’ dedi. Bu çok önemli bir çatıydı. Bunun içini buradan dolduracağız.” ifadesini kullandı.

Sırada menengiç kahvesi ve Antep lahmacunu başvurularının olduğuna değinen Şahin, bu konuda 81 ile örnek olmak istediklerini dile getirdi.

“Coğrafi işaretler törenle tanılatacak”

TÜRKPATENT Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ise Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte çok önemli düzenlemeler yaptıklarını ve Türkiye’nin sınai mülkiyet sistemini güçlendirdiklerini anlattı. Yasanın ülkenin teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişimine çok büyük katkı sağlayacağına işaret eden Asan, “Bu yasayla coğrafi işaretleri daha hızlı ve düşük maliyetle çok daha etkin şekilde tescil edebileceğiz. Bugün burada tescili tamamlanan coğrafi işaretlerimizden Antep beyranı ve Antep yuvalaması Kanunun ilk tescili olması özelliklerini de taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Asan, toplumda daha iyi farkındalık yaratabilmek için bundan sonra tescillenen coğrafi işaretleri, düzenleyecekleri törenlerle kamuoyuna duyuracaklarını da söyledi.

Muhabir: Mehtap Yılmaz