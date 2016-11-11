Gaziantepe askeri sevkıyat sürüyor
15 Temmuz Darbe girişiminin gerisinde İstanbul’daki askeri birliklerin il dışına taşınması sürüyor.
11 Kasım 2016 Cuma, 19:38
15 Temmuz Darbe girişiminin gerisinde İstanbul’daki askeri birliklerin il dışına taşınması sürüyor. Maltepe’de İlçesi’nde konuşlu 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı General Nurettin Baransel Kışlasından Gaziantep’in İslahiye ilçesine 25 vagon askeri vasıta, araç gereç ve personel, sevk edildi. Demiryoluyla sevk edilen askeri araç, malzeme ve personel, vagonlardan indirilerek polis eskortu eşliğinde 106’ncı Topçu Alay Komutanlığının Alpay Başaran Kışlası’na götürüldü.
Bekir Şentürk