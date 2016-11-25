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25 Kasım 2016 Cuma

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Gaziantepte çocuklara su tasarrufu anlatılıyor

GASKİ Genel Müdürlüğü “Su Tasarrufu Eğitimi” ile ufak öğrencilere ayrıca öğretici ayrıca eğlendirici bilgiler verirken, suyun önemi, evlere nasıl ulaştığı, nasıl tasarruf edildiği ve çocuklara düşen görevlerin neler olduğunu anlatıyor. Akılda kalıcılığı temin e.

25 Kasım 2016 Cuma, 15:42
gaziantepte-cocuklara-su-tasarrufu-anlatiliyor

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GASKİ Genel Müdürlüğü “Su Tasarrufu Eğitimi” ile ufak öğrencilere ayrıca öğretici ayrıca eğlendirici bilgiler verirken, suyun önemi, evlere nasıl ulaştığı, nasıl tasarruf edildiği ve çocuklara düşen görevlerin neler olduğunu anlatıyor.

Akılda kalıcılığı temin etmek amacıyla renkli ve eğlenceli slayt sunumu, suyun tasarrufunu anlatan çizgi filmi izletiliyor. Eğitim “su çocukların” şarkısının canlı söylenmesi ve “su döngüsü” şarkısı eşliğinde çocuklarında katıldığı dans gösterisiyle devam etti. 

öte taraftan küçük öğrencilere tişört, balon, damla maskesi, şapka ve şeker armağan edildi. Suyun önemini şarkılar ve dans eşliğinde anlatan GASKİ eğitiminde çocuklar doyasıya eğlendi. 

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