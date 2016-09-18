KIRIKKALE (AA) – AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Gaziler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, aziz Türk milletinin ezelden beri mukaddes vatanı uğrunda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saydığını belirtti.

Şehitlerin ve gazilerin, vatanın bölünmez bütünlüğü, ülkenin huzuru ve güvenliği için canları pahasına görev yaparak millete mal olduklarını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

“Bugün, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları sayesinde huzur içinde yaşıyor, geleceğe güvenle bakıyoruz. Ülkenin her köşesinde ortak duygularla şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Türk halkı şehit ve gazilerimizin değerini daima bilmiş, onları büyük bir sevgiyle ve takdirle yad etmiştir. Gazilerimizin saygınlıklarına yakışır şekilde imkan ve şartlara kavuşturulması ve gerek gazilerimizin gerekse şehit yakınlarının sorunlarının çözümü için devletimiz yoğun gayret göstermektedir. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine bağlı olarak görev yapan Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde de Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı teşkilatlanmıştır. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”