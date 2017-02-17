Gaziler ile şehit ve gazi ailerine “VIP” sağlık hizmeti

SİVAS (AA) – Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında, araçlarla evlerinden alınan gaziler ile şehit ve gazi aileleri, üniversite hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip tedavi edilecek.

Valilikte düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Davut Gül, daha önce de çeşitli protokoller imzaladıklarını ve bu kapsamda şehit ve gazi ailelerinin diş tedavilerini yaptırdıklarını söyledi.

Gül, bugün imzalanan protokol gereğince de yine şehit ve gazi ailelerine sağlık hizmeti sağlayacaklarını dile getirerek, “Yaptığımız protokolle check-up gibi bir uygulama yaptıracağız. Şehit ve gazi ailelerimizin tamamı, kaymakamlarımız tarafından evlerinden alınacak Cumhuriyet Üniversitesine getirilerek kontrolleri yapılacak.” diye konuştu.

Şehit ve gazi ailelerinin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

“Ülkemizde çok şükür sağlık hizmetiyle ilgili çok önemli mesafe katedildi. Herhangi bir şehit veya gazi ailemiz Cumhuriyet Üniversitesine gittiğinde rahatlıkla tedavisini olabilecek. Amacımız onların zerre kadar sıkıntı yaşamadan bütün tedavilerinin yapılması. Fark ücreti varsa fark ücreti alınmaması noktasında protokol imzaladık. İnşallah bu protokolü bütün şehit ve gazi ailelerimizin tedavisini bitirerek başarılı bir şekilde sonlandıracağız.”

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da protokol kapsamında hiçbir şehit ailesi, gazi ve gazi ailesinden fark ücreti talep edilmeyeceğini ve sıra beklemeden tedavilerinin yaptırılacağını aktararak şunları kaydetti:

“Salı ve cuma günleri şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları gelecekler belli bir periyot içerisinde tüm tedavilerini yapacağız. Bu uygulamamıza Sivas merkezden başlayacağız daha sonra ilçelerdeki ailelere ulaşacağız. Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde şehit ve gazi ailelerine yönelik bölüm oluşturuldu. Gelen hastalarımız, hastanedeki görevli kişilerce farklı bölümlere götürülerek tedavileri yaptırılacak. Uzak ilçelerden gelen aileleri de otelimizde ağırlayacağız. Türkiye’ye örnek olacak bir proje olduğunu biliyoruz. Şehit ve gazi aileleri bizim için oldukça önemli çünkü şehitlerimiz bu vatan için canlarını seve seve verdi. Gazilerimiz de canlarını seve seve vermeye hazır olduklarını gösterdiler. Onlara şükran borçluyuz.”

Konuşmaların ardından sekreteryası Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yürütülen protokol imzalandı.