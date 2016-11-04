Gaziler ve dağcılardan Kaymakam Çetinbaş'a teşekkür ziyareti

KONYA (AA) – Ereğli Muharip Gaziler Derneği ve Ereğli Dağcılık Kulübü Derneği (ERDAK) temsilcileri “Aydos Gaziler Zirve Tırmanışına” desteklerini esirgemeyen Halkapınar Kaymakamı Erdal Çatinbaş’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ereğli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Emin Özyurt, gazileri onurlandırmak adına ERDAK’ın öncülüğünde gerçekleştirilen ”3. Aydos Gaziler Zirve Tırmanışı” etkinliğine desteklerinden dolayı Halkapınar Kaymakamı Erdal Çetinbaş’a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Çetinbaş, “Gazilerimiz için ne yapsak azdır. Onların yaptığı fedakarlıkların yanında bizim yaptıklarımızın adı bile olmaz.” dedi.

Erdak’ın yurt içi ve dışında yaptığı dağcılık faaliyetlerinin yanı sıra her sene Aydos Dağı’na düzenledikleri çeşitli tırmanışlarla Halkapınar ve Ereğli’nin tanıtımına büyük katkı sağladıklarını söyledi.

Ziyaret sonunda Ereğli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Özyurt, günün anlamına istinaden çeşitli hediye ve takdimlerde bulundu.