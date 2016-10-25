Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından Gökçek'e ödül

– Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek’e FETÖ’nün darbe girişimine karşı verdiği mücadele için “Üstün Feragat ve Cesaret Belgesi” verildi

ANKARA (AA) – Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine karşı mücadele verdiği için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e “Üstün Feragat ve Cesaret Belgesi” verildi.

Gökçek, İLBANK Sosyal Tesisleri’nde, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’da gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlık dolayısıyla şehit ailelerine ve gazilere teşekkür etti.

“Bu ülke için, Allah için 15 Temmuz’da canınızı ortaya koydunuz” diyen Gökçek, halkın fedakarlığı sayesinde bugün bir arada olunduğunu belirtti.

Darbe girişiminde bulunanların, 241 kişinin şehit, 2 bin 100’ü aşkın kişinin gazi olmasıyla bütün hainliklerini açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Gökçek, “Hani meşhur bir söz vardır. ‘Yunan bile yapmaz’ derler. Yunan’ın bile yapmayacağını, bizim içimizde doğmuş, çıkmış, bize ihanet eden insanlar yaptı.” dedi.

Programa katılanlara “Ne yaptıklarını iyice görün ve bilin ki sizden sonra gelecek nesillere bunu iyi anlatabilesiniz” diye seslenen Gökçek, darbe girişimi sırasında yaşananları, olay gecesine ait fotoğraf ve videolarla anlattı.

15 Temmuz gecesi sabaha kadar verilen mücadeleyi aktaran Gökçek, Ankara’da bombalar patlarken insanların sokaklara, meydanlara koştuğunu ifade etti.

Gökçek, yaptığı sunumun ardından “İşte böyle mücadele verdiniz. Resmen bir istiklal savaşıydı ve elhamdülillah galip çıktık. Rabbim yaptıklarınızın mükafatını öbür tarafta versin inşallah.” diye konuştu.

Şehit aileleri ve gaziler için ilerleyen günlerde bir yardım sandığı kurmak istediklerini dile getiren Gökçek, şehit ve gazi ailelerine Etimesgut’ta arazi tahsis ettiklerini ve burada inşaatın yapımına da yardımcı olacaklarını açıkladı.

– “Hainlerin yürekleri bir kez daha korkuyla dolmuştur”

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Aylar da Türk milletinin tarih boyunca sergilediği destansı kahramanlıklarla gazi unvanını taşımayı anasının ak sütü gibi hak ettiğini söyledi.

15 Temmuz’da Türk vatandaşlarının dünyaya demokrasi dersi verdiğini vurgulayan Aylar, ülkeyi bölmek isteyenlere karşı gerekirse tekrar şehit ve gazi olmaya hazır olduklarını ifade etti.

“Bütün dünya şerefli milletimizin özgürlüğüne olan bağlılığını bir kez daha görmüş, kirli emeller taşıyan hainlerin yürekleri de bir kez daha korkuyla dolmuştur.” diyen Aylar, 15 Temmuz gecesi Gökçek’in de bütün belediye çalışanlarını organize ettiğini, iş makinelerini adeta çelik zırh gibi tankların önüne diktiğini söyledi. Aylar, “Kendisini günlerce demokrasi meydanlarında nöbet tutarken gördük. O, milyonları meydanlara topladı, meydanlardaki vatandaşlarımıza bütün imkanlarını sundu. Dava ve hizmet adamı olduğuna bir kez daha şahit olduk.” ifadesini kullandı.

Aylar, konuşmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek’e “Üstün Feragat ve Cesaret Belgesi”ni takdim etti.