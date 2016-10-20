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Gazilerden Başkan Özgüvene teşekkür

Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şube Başkanı Mehmet Belirlenmiş Özyurt ve idare heyeti üyeleri ile Ereğli Dağcılık ve Tenis Kulübü (ERDAK) Yönetim Kurulu, Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e desteklerinden nedeniyle teşekkür etti.Ereğli Belediye Meclis Toplantısına katılan Ga.

20 Ekim 2016 Perşembe, 18:37
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Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şube Başkanı Mehmet Belirlenmiş Özyurt ve idare heyeti üyeleri ile Ereğli Dağcılık ve Tenis Kulübü (ERDAK) Yönetim Kurulu, Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e desteklerinden nedeniyle teşekkür etti.
Ereğli Belediye Meclis Toplantısına katılan Gaziler Dernek Başkanı Mehmet Muhakkak Özyurt ve yönetim kurulu üyeleri ile ERDAK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Helimoğlu, Başkan Özgüven’e Gaziler Günü sebebiyle düzenlenen AYDOS doruk tırmanışına verdiği destekten nedeniyle teşekkür ederek, teşekkür ve katılım belgesi ile derneğin atkısını hediye etti.
Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise, “Ereğli’nin tanıtımı yanında bu ülkenin kaderinin şekillenmesinde en büyük emeğe sahip olan gazilerimize şükran borçluyuz. Bu vesile ile bu ülkenin bütünlüğü için şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyor, minnetle anıyorum. Gazilerimize de sevgi ve saygılarımızı sunarak dinç uzun yıllar temenni ediyorum. Gazilerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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