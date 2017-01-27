Gazilerden İl Jandarma Komutanı Çakmak'a ziyaret

KIRIKKALE (AA) – Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde kahramanca terörle mücadele ederek gazi olan Kırıkkaleli vatandaşlar, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak’ı ziyaret etti.

Çakmak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kahraman gazileri vatanın en kutsalı olarak kabul ettiklerini söyledi.

“Kahraman gazilerle ne kadar övünsek azdır.” diyen Çakmak, şöyle konuştu:

“Geleceğin teminatı gençlere örnek olacak fedakarlıkları seve seve yapan gazilerimize minnettarız. Allah hepsinden razı olsun. Bu vatanı korumak bizlere düşer. Biz bu vatan için canımızı, kanımızı ortaya koyduk. hainler bilmeli ki bu vatan her daim böyle kalacak.”

Gaziler de, bu vatan için seve seve canlarını vereceklerini kaydetti.