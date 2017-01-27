Ana Sayfa   >   Genel   >   Gazilerden İl Jandarma Komutanı Çakmak'a ziyaret

Gazilerden İl Jandarma Komutanı Çakmak'a ziyaret

27 Ocak 2017 Cuma, 11:30

Benzer Konular

Kırıkkale Ticaret Borsası yönetiminden kan bağışı
Çubuk Belediye Başkanı Acehan'dan AA'ya ziyaret
Bakan Arslan'dan Çubuk'a metro müjdesi

KIRIKKALE (AA) – Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde kahramanca terörle mücadele ederek gazi olan Kırıkkaleli vatandaşlar, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak’ı ziyaret etti.

Çakmak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kahraman gazileri vatanın en kutsalı olarak kabul ettiklerini söyledi.

“Kahraman gazilerle ne kadar övünsek azdır.” diyen Çakmak, şöyle konuştu:

“Geleceğin teminatı gençlere örnek olacak fedakarlıkları seve seve yapan gazilerimize minnettarız. Allah hepsinden razı olsun. Bu vatanı korumak bizlere düşer. Biz bu vatan için canımızı, kanımızı ortaya koyduk. hainler bilmeli ki bu vatan her daim böyle kalacak.”

Gaziler de, bu vatan için seve seve canlarını vereceklerini kaydetti.

gazi İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak Kırıkkale ziyaret

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet