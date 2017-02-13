Gazilerden jandarmaya ziyaret

ANKARA (AA) – Muharip Gaziler Derneği Beypazarı Şubesi üyeleri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Muharip Gaziler Derneği Beypazarı Şube Başkanı Ali Yalçınkaya ve beraberindeki dernek yöneticileri, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Hasan Acar’a ziyarette bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi olduğunu belirten Yalçınkaya, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yalçınkaya, 18 Mart Gaziler Günü dolayısıyla yapılacak etkinlik ve kutlamalar için destek istedi.

Üsteğmen Acar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.