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13 Şubat 2017 Pazartesi

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Gazilerden jandarmaya ziyaret

13 Şubat 2017 Pazartesi, 18:00

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ANKARA (AA) – Muharip Gaziler Derneği Beypazarı Şubesi üyeleri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Muharip Gaziler Derneği Beypazarı Şube Başkanı Ali Yalçınkaya ve beraberindeki dernek yöneticileri, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Hasan Acar’a ziyarette bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi olduğunu belirten Yalçınkaya, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yalçınkaya, 18 Mart Gaziler Günü dolayısıyla yapılacak etkinlik ve kutlamalar için destek istedi.

Üsteğmen Acar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BEYPAZARI İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret

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