Gece çalışan kadına koruma

İstihdam, yatırım, üretim ve sosyal politikalarda kadına pozitif ayırımcılık yapan hükümet, gece çalışmalarında da koruma kalkanı hazırladı. Özellikle gece çalışmalarıyla ilgili köklü değişiklikler yapıldı. Buna göre, kadınlar gece işlerinde 7.5 saatten fazla çalıştırılamayacak. Gece çalışacak kadınların ad listeleri iş müfettişlerince yapılan denetimlerde kanıtlamak üzere saklanacak. Gece çalışan kadınlar evlerinden yerinde araçlarla alınarak işe götürülüpgetirilecek. Alıştırma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Kadınların gece çalıştırılabilmeleri için işe başlamadan önce çalışmalarında sakınca olmadığına yönelik sağlık raporu alınması gerekiyor. Çalışanın özel durumu, işyerinde maruz kalınan sıhhat ve emniyet risklerini de dikkate alarak dükkan hekimince belirlenen uyumlu aralıklarla afiyet muayenelerinin yapılması sağlanmalı” dedi.

İSTİHDAMDA BÜYÜK ARTIŞ

Egzersiz ve Sosyal Bakanlığı, yaklaşık 14 milyon konut kadınının da sigortalı olması için tüm imkânları seferber ederken, çalışan kadınları korumaya karşın de tedbirler alıyor. 2005’te yüzde 21 olan bayan istihdamı oranı 28’e yükseldi. Son altı yılda kadın istihdamı yüzde 60 artarak takriben 4.5 milyona ulaştı.

MİKRO KREDİ İLE DESTEK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Bu artışı da tatmin edici bulmuyoruz, artmak için yeni modeller üstünde çalışıyoruz. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle, sadece kadınlara açık mikro kredi uygulamasıyla finansal kaynak sağlıyoruz. Bugüne kadar 160 bin yoksul, gizli gelirli kadına 606 milyon lira kaynak dağıtıldı” dedi.

KADINLAR KATILIMCI OLUYOR

Yeni dönemde kapsayıcı yeniden yapılanma modeli ile üniversite mezunu kadınların istihdamında da yüzde 60’ın üzerinde artma görüldü. İstihdam-girişimcilik merkezlerinde eğitilen kadınlara iştirakçi firmalarda istihdam sağlanıyor. Özellikle kız çocuklarının mesleki eğitim programlarından yararlanması için dağıtılmış projeler yaşama geçirilirken, çocuk bakım hizmetleri, konut hizmetlerinde çalışan kadınlar konusunda yeni teşvik olanakları yaratılacak.

Hazal Alev – Sabahleyin gazetesi