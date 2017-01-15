Geçitlerdeki çelik ekipmanlar hırsızların hedefi

ANKARA (AA) – Ankara’da şehir genelindeki 173 alt ve üst geçitte bir yılda 31 hırsızlık olayının yaşandığı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, alt ve üst geçitlerdeki paslanmaz korkuluk, çelik halat, dübel ve bilezik gibi çeşitli ekipmanların çalınarak hurdacılara satıldığı belirtildi.

Turgut Özal Bulvarı’nın 1011 Kavşağı yakınında bulunan yaya üst geçidinin korkuluklarının 3 ayda 3 kez çalındığı aktarılan açıklamada, 173 alt ve üst geçitte 1 yılda 31 hırsızlık olayının yaşandığı kaydedildi.

Geçit isimlerinin yazılı olduğu pirinç harf ve levhaların da sık sık çalındığı aktarılan açıklamada, belediye ekiplerinin pirinç levhaların tamamını ekonomik değeri olmayan plastik malzemelerle değiştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, yolun karşısına geçişi sağlayan alt ve üst geçitleri güvensiz hale getiren ve yayaların can güvenliğini tehlikeye düşüren hırsızlık olaylarına karşı vatandaşların duyarlı olmaları, bu olaylara karışan kişileri 155 Polis İmdat veya ALO 153’e ihbar etmeleri istendi.