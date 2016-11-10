Geçmediği FSM köprüsünden HGS cezası geldi

Fsm’den geçmediği halde aracının plakasına 410 lira ceza gelen 47 yaşındaki Metin Balın, HGS cezası elime geçince neye uğradığını şaşırdığını açıklama etti. Yazışmadığı kurum, telefon etmediği kimsenin kalmadığını söyleyen Balın, “Bana İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 2014 yılında 2 adet cinayet geldi. Bunlara ben itiraz ettim. İtiraz ettiğim halde bir yanıt alamadım. 2014’ün cevabını beklerken 2015 yılında iki adet daha canice geldi. Bunlara da itiraz ettim, cevap bekliyorum. Ben İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden hiç geçmedim. Arabamı da hiç kimseye vermedim. Geçmediğime dair bana da 7 Mart 2014 ve 18 Ocak 2014 tarihlerinde iki adet ceza geldi. İstanbul HGS köprüsüne de, email adresine de itiraz ettim ve bunların cevabını bekliyorum” şeklinde konuştu.

“Cezam varsa da öderim”

Kamera görüntüleriyle ispatlandığı taktirde cezasını ödemeye hazır olduğunu açıklayan Balın, “Yetkili şahısların bununla ilgilenmelerini istiyorum. Arabamın fenni muayenesi gelmiştir. Mağdur durumdayım. Cezalardan dolayı fenni muayeneyi yaptıramıyorum. Yetkili kişilerden yardım bekliyorum. Ben bu köprüden geçmedim, arabamın kamera görüntüleri bana gelmedi. Geçtiysem kamera görüntülerini istiyorum. Cezam varsa da cezamı öderim.

Akıllı Ceyhan