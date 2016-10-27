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Geçmişe yolculuk sergisi

27 Ekim 2016 Perşembe, 12:05
Geçmişe yolculuk sergisi

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KARAMAN (AA) – Karaman Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu 4. sınıf öğretmeni Bahtışen Sevimli Güven, öğrenci ve veliler ortaklaşa ” Geçmişimi Öğreniyorum” temalı bir sergi açtı.

Sergide geçmişten günümüze kullanılan araç ve gereçler tanıtıldı.

Sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Okul Müdürü Abdurrahman Koçak’tan sergi hakkında bilgi aldı.

Sergi alanında bulunan taş plaktan nağmeler dinleyen protokol üyeleri, özelikle eğitim amaçlı kullanılan araç ve gereçleri yakından inceledi.

Sergide ayrıca okulun açıldığı 1927 yılından günümüze kadar çeşitli yıllarda öğrenim gören öğrencilere ait belge ve fotoğraflarının yer aldığı bir bölüm de yer aldı.

Sergi sonrası İl Müdürü Sultanoğlu, okul bünyesinde bulunan özel eğitim sınıfındaki öğrencileri ziyaret ederek, fotoğraf çektirdi.

"Geçmişe Yolculuk" temalı sergi Karaman

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