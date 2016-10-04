ANKARA (AA) – Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Beypazarı Cengiz Yılmaz, gençlerde tarih bilinci ve ecdat sevgisini artırmak, bayrak ve vatan sevgisini pekiştirmek için “Geçmişten Geleceğe Gençlik Ecdadının İzinde” projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

(AGD) Beypazarı Cengiz Yılmaz kendilerine desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Belediye Başkan Yardımcısı Alaettin Özdoğan’a teşekkür ederek, Gazi Gündüzalp ve Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazinin dedesi Ertuğrul Gazinin mezarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Hırkatepe mahallesinde bulunan Gazi Gündüzalp’in kabrini ziyaretlerinde İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Kur’an ve Yasin-i Şerif okuduğunu, 2 bin 20 metre rakımlı Keltepe’ye tırmanmada kendilerine Fehmi Çalışkan’ın rehberlik ettiğine değinen Yılmaz, şunları söyledi:

“Keltepe’ye dikeceğimiz bayrak direğinin yapımında emeği geçen belediye personeli Caner Güngör usta ve personele, bayrak direğini Keltepe’ye çıkarmamıza yardım edip ön hazırlık yapan Hırkatepe eski muhtarı Abdi karalı Selahattin Şen hocaya, İsmail Çelik ve Davut Yiğit’e ve gençlerimize teşekkür ederim.

Hırkatepe mahallesinden Keltepe zirve yürüyüşüne başladık ve elimizde Keltepe’ye dikeceğimiz bayrak direğini de hep birlikte taşıdık. Buraya ulaştığımızda bayrak direğini zirveye dikerek, rengini şehitlerimizin kanlarından alan ay yıldızlı al bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Biz de vatan ve bayrak sevgisi ile Türk bayrağımızı oraya diktik.”