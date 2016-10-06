“Geçmişten Geleceğe Sarıcakaya” kent müzesi çalıştayı

ESKİŞEHİR (AA) – Sarıcakaya Belediyesince “Geçmişten Geleceğe Sarıcakaya” adlı kent müzesi çalıştayı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıcakaya Atılgan Tesisleri’nde tertiplenen çalıştayda konuşan Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, kent müzesinin faydalarını anlattı.

Kent Müzesi kurulmasıyla ilçeye yeni bir kimlik kazandırılacağını belirten Başkan Güler, gelecek kuşaklara ve turizme aktarım yapmak amacıyla bu projeyi hazırladıklarını kaydetti.

Güler, çalıştaydan çıkacak ana tema kapsamında çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “Sarıcakaya’nın kültürü, eğlencesi, burada yaşayan insanların geçmişte ve bugün yarattıkları yaşam kültürünün tüm renkleri bu müzede buluşacak. Projenin başından sonuna kadar azami derecede şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde, yapıcı eleştirilere açık, paydaşların hassasiyetini gözeten bir düşüncede olduk. Kent müzeleri, tarihi, kültürel ve sanatsal eserlerle mirasları korur. Bu nedenle kent müzesi yapılması ve bununla ilgili çalıştay düzenlenmesi beni ve bu projede görev almış çalışma arkadaşlarımı heyecanlandırmıştır.” ifadelerini kullandı.

Çalıştaya Sarıcakaya Kaymakamı Mübarek Agitoglu, İlçe Milli Eğitim Kürşat Önder Ceylan, İlçe Müftüsü Hasan Başkırık, okul müdürleri, kaymakamlık ve belediye personeli, din görevlileri ve Kuran kursu öğreticileri katıldı.