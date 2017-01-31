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31 Ocak 2017 Salı

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“Geçmişten İzler” karma resim sergisi açıldı

– Ressam Çelik’in ebru, yağlı boya ve minyatür çalışmalarından oluşan sergi, 5 Şubat’a kadar görülebilecek

31 Ocak 2017 Salı, 17:30

ANKARA (AA) – Ressam Gülseren Çelik’in “Geçmişten İzler” adlı ilk kişisel resim sergisi açıldı.

Sanatçının ebru, yağlı boya ve minyatür çalışmalarından oluşan karma sergi, TBMM Mustafa Necati Kültür Evi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resimlerini kendi evren algısından yola çıkarak hazırladığını belirtti. İlk kişisel sergisini açtığını dile getiren Çelik, bütün sanatseverleri TBMM Mustafa Necati Kültür Evi Sanat Galerisi’ne davet etti.

Ebru alanında uzmanlaştığını söyleyen sanatçının ebru, yağlı boya ve minyatür sanatıyla yaptığı 45 eserin bulunduğu sergi, 5 Şubat’a kadar görülebilecek.

ressam Gülseren Çelik

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