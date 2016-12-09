SİVAS (AA) – Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ek binası, “Geleceği İşleyen Hünerli Eller” projesi kapsamında bakım ve onarıma alındı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Geleceği İşleyen Hünerli Eller” projesi kapsamında bakım ve onarıma alınan iki katlı ek binada 2 atölye, 2 çocuk bakım ünitesi ve 2 adet proje ofisi yapılacağını söyledi.

Binanın bakım ve onarımının tamamlanmasının ardından 36 kadın kursiyere atölyelerde şippoyaki, gümüş işlemeciliği, telkari eğitimlerinin verileceğini aktaran Çezik, ofislerde proje koordinatörlerin görev yapacağını dile getirdi.

Çezik, binanın çeşitli sosyal, kültürel ve açık öğretim eğitimleri için de kullanılacağını belirterek, ek binanın bakım ve onarımının 50 bin liraya mal olacağını kaydetti.