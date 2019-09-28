“Geleceğin A Milli Kadın Hentbol Takımı'nı kurduk”
ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, 2020 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde genç oyunculara daha çok şans verdiklerini belirterek, "2022 ve 2024 şampiyonalarında performansının en üst düzeyinde olabilecek arkadaşlarımıza tecrübe kazandırmak istiyoruz. Umarım başarırız. Geleceğin A Milli Kadın Hentbol Takımı'nı kurduk." dedi.
Altıncı eleme grubu ikinci maçında 29 Eylül Pazar günü Eskişehir'de Hırvatistan ile karşılaşacaklarını anımsatan Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grupta Fransa, Hırvatistan ve İzlanda gibi hentbolde isim yapmış ülkelerle eşleşmelerinin ardından, geleceğin takımını kurmak için adım attıklarını kaydetti.
Genç milli takım ağırlıklı, 21 yaş ortalaması olan A Milli Kadın Hentbol Takımı kadrosunu oluşturduklarını ifade eden Ünsal, şöyle konuştu:
"Sabrederek, çok çalışıp, mücadele ederek, en kısa sürede elit bir takım olmak istiyoruz. 2020 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni hazırlık olarak gören ender takımlardan biriyiz. Biz geleceğin takımını kurarken, inançlı, bilinçli ve çok çalışkan bir kadro oluşturduk. Bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin mutlaka olması için bir takım hazırlamaya çalışıyoruz. Takımızın üçte ikisi gençlerden oluşuyor. Maçlarda genç oyuncularımıza daha çok şans veriyoruz. 2022 ve 2024 şampiyonalarında performansının en üst düzeyinde olabilecek arkadaşlarımıza tecrübe kazandırmak istiyoruz. Umarım başarırız. Geleceğin A Milli Kadın Hentbol Takımı'nı kurduk."
Ünsal, bir hentbol kenti olan Eskişehir'de yaşayanları, ay-yıldızlı formayı giyen genç sporculara destek için Hırvatistan maçında tribünlere beklediklerini vurguladı.
– Yağmur Toprak: "Onlar varsa, biz varız"
Takım kaptanı Yağmur Toprak da 25 Eylül'de grubun ilk maçında deplasmanda Fransa'ya 38-17 mağlup olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Genç ve dinamik bir kadroya sahip olduklarına değinen Yağmur, şunları belirtti:
"Bizim takımımız gelecek şampiyonalar için oluşturuldu. Pazar günü Hırvatistan ile mücadele edeceğiz. Hırvatistan tecrübeli isimlerden kurulu bir takım. Ancak maçı kazanmak için çok istekliyiz. Elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz. Türk halkı her zaman birlik ve beraberlik içinde yaşayan bir millet. Onlar varsa, biz varız. Pazar günü tribünlerden bize destek verilmesini bekliyoruz."
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