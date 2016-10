Geleceğin beyinleri Bilim Merkezinde ödüllendirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, TÜBITAK ve İl Ulusal Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Türkiye Liseler Arası Sosyal Bilimler Makale Yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye girenler Bilim Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde ödüllerini aldı.

Yarışmaya katkı maddesi yapan herkese teşekkür eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, “Konya misyonu olan bir şehir halkı. Biz lider ülke hedefine ulaşamazsak bu coğrafyada işimiz kuvvet. Buna gelmek için her kuruluşun, her meslek grubunun, her şehrin, her idarenin, her ferdin çalışması gerekiyor” dedi. Şehrin eğitim hayatına öbür açılardan katkı yapmaya çalıştıklarını gösteren Başkan Akyürek, “Bu yaş gruplarında temayüz eden gençlerimiz geleceğin liderleridir. Bu gösterme açısını kaybetmeyin. Türkiye’nin gelecekteki yönetiminde büyük roller oynayacağınızı unutmayın. Bu sıralardayken hedeflerinizi dürüst koyun, güzel incelemeler yapın, birikiminizi artırın, geleceğe hazırlanın. Bugünler o yüksek ideale geçebileceğiniz günlerin daha alçak yapısının hazırlandığı günler. Şayet sizler ülkemizi 2023 ve daha ileri hedeflerde taşıyıcıları, liderleri olacaksınız. Bu duyguyu kaybetmemek gerek” biçiminde konuştu.

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da, sosyal bilimler alanında Türkiye’nin adalet ettiği seviyelere gelmesi konusunda projeyi çok manâlı bulduğunu belirterek, ilk önce Büyükşehir Belediyesi elde etmek üzere emeği gecen herkesi tebrik etti. Programa katılan Azerbaycan İlimler Akademisi Başkan Yardımcısı İsa Habibbayli de, “Mevlana Celaleddin-i Rumi dünya felsefesinin zirvelerinden biri demektir. İnanıyorum fakat, Hz. Mevlana’nın devamı niteliğinde gençler Türkiye’de yetişecek. Türk dünyası da bundan gurur duyacak” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, “Bu projeyle yetişen gençlerden ülke bir hayli istifade edecektir” diye konuştu. Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka da, sosyal bilimlerin, felsefenin son derece önemi olduğunu vurgulayarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. İl Ulusal Eğitim Müdür Vekili Mal Varlığı Altuntaş ise, eğitime yaptığı kıymetli katkılar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Zekeriya Mızırak, yarışmayı sosyal bilimler alanında yeni beyinleri bulma ve ülke geleceğinde etkin ve verimli olarak yönlendirme nedeniyle düzenlediklerini söyledi. Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan’ın da katıldığı programın sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Türkiye genelinden 20’den fazla şehirden 400’den fazla lise öğrencisinin danışman öğretmenleri ile katıldığı yarışma, Siyaset Bilimi-Milletlerarası İlişkiler, Tarih-Coğrafya, Din ve Ahlak, Dil ve Edebiyat, Medya-Irtibat ve Psikoloji-Sosyoloji-Felsefe edinmek üzere 6 ana alanda düzenlendi. Yarışmada her dalda birinci olan öğrenciye 2 bin 500 lira, ikinciye bin 500 lira, üçüncüye bin lira, mansiyon alan öğrencilere de 750 lira verildi.