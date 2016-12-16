“Geleneksel keçenin günümüzde fonksiyonel kullanımı” konferansı

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinde “Geleneksel keçenin günümüzde fonksiyonel kullanımı” konulu konferans düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanı uzman Ahmet Aytaç, keçenin tarihsel gelişimi, insan hayatındaki önemi ve kullanım alanları hakkında bilgiler verdi.

Dokuma ve tekstilin insan yaşamı için büyük önem taşıdığını belirten Aytaç, “Keçe, özellikle kadim Türk toplulukları için son derece işlevsel bir yapıdadır. Keçe, hak ettiği ilgiyi ve önemi görememiştir. Ancak son 10-15 yıldır giderek popülerleşmiştir. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yeniden keçe dokumacılığıyla ilgilenen ustalar ortaya çıkmıştır. Gelişen teknolojiyle beraber klasik keçe dokumacılığının yerini modern tezgahlar aldı. Daha önceki zamanlarda keçe, keçe hamamı denilen üretim yerlerinde elle, göğüsle ya da ayakla dövülürdü, şimdi ise modern tezgahlarda dokuma işlemi gerçekleştirilmektedir.”

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez, konferansın ardından Aytaç’a hediye taktim etti.