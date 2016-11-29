Geleneksel Türk el sanatları beğeniye sunuldu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü’nde düzenlenen karma sergiyle geleneksel Türk el sanatları ürünleri beğeniye sunuldu.

Odunpazarı Kaymakamlığı, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünce ortaklaşa düzenlenen Geleneksel Türk El Sanatları Karma Sergisi, törenle açıldı.

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, geçmişten gelen kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret etti.

Anadolu’da, çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturan geleneksel Türk el sanatlarının, gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurgulayan Çelik, el sanatlarının zarif örneklerinin beğeniye sunulduğu serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Durna Gülşen de Türk kültürünün araştırma ve geliştirme projelerini uygulayarak, her yaş grubuna mesleki eğitim programları çerçevesinde hizmet verdiklerini söyledi.

Serginin açılışını eşi Emel Çelik ile yapan Vali Azmi Çelik, sergide yer alan el emeği, göz nuru ürünleri inceledi.

Açılışa, Odunpazarı Kaymakamı Selim Parlar, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Şennur Azade, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de katıldı.