KONYA (AA) – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, baklava, pastırma ve lokum gibi geleneksel Türk tatlarının başka ülkeler tarafından sahiplenmek istenildiğini belirterek, “Bize ait olana sahip çıkıyoruz. Geleneksel ürün koruması mevzuatıyla koruma altına almış bulunuyoruz. Bundan böyle geleneksel ürünlerimize kimse göz dikemeyecek.” dedi.

Özlü, bir restoranda düzenlenen “Konya Etli Ekmek, Ereğli Siyah Havuç Coğrafi İşaret Tescil Belgesi” takdim töreninde, Konya’da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Konya denildiğinde akla etli ekmek ve siyah havucun geldiğini belirten Özlü, bu ürünlerin coğrafi işaret sistemine dahil olmasının üretici, tüketici ve kentin ekonomisi için büyük anlam ifade ettiğini bildirdi.

– “Etli ekmek elbette Konya’mıza aittir”

Özlü, 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren kanunla, coğrafi işaretler konusunun yasal zemine kavuşturulduğunu anımsatarak, “Etli ekmek elbette Konya’mıza aittir. Artık bu aitlik tescillenmiştir. Ereğli’nin siyah havucu bundan sonra kendi ana vatanında tescilli bir ürün olarak bilinecek, anılacak ve daha da kıymet kazanacaktır.” diye konuştu.

Türk Patent ve Marka Kurumu içinde Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığının kurulduğunu hatırlatan Özlü, coğrafi işaretler alanında büyük açılımın gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Özlü, son 20 yılda coğrafi işaret sayısının 200’e ulaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“2017 sonuna kadar 300’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni düzenlemelerle 6 ay olan ilan süresini 3 aya indirerek tescil süresini kısaltıyoruz. İlanlarda ulusal ve yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece 10 bin liraya yaklaşan ilan masraflarını, sıfıra düşürdük. Kanunumuzda çok önemli bir eksikliği de gidermiş bulunuyoruz. Baklava, pastırma ve lokum gibi başka ülkeler tarafından sahiplenlenmek istenilen ve bize ait olana sahip çıkıyoruz. Geleneksel ürün koruması mevzuatıyla koruma altına almış bulunuyoruz. Bundan böyle geleneksel ürünlerimize kimse göz dikemeyecek. Hiçbir ülke yüzlerce yıllık geleneklerimizi alarak kendisine mal edemeyecek. Bu ürünler bizimdir ve sonsuza kadar bizim kalacak.”

Geçen hafta başlattıkları çalışmayla 11 ilde coğrafi işaret başvurusu ve tescilin olmadığını gördüklerini aktaran Özlü, bu durumun ülke ve şehirler için önemli bir eksiklik olduğunu vurguladı.

– 2 bin 500 civarında potansiyel ürün var

Özlü, yıl bitmeden coğrafi işaret tescili olmayan şehir kalmayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Biliyoruz ki Türkiye’de her şehirden kendine özgü sayısız ürün vardır. Bakanlık olarak bu ürünlerin, değerlerin peşinde olmaya devam edeceğiz. Kentlerimize kimlik veren, şehirlerimizle bütünleşen, onlara ayrıcalık sunan her ürünü; ekonomimize, kültürümüze ve dünyaya kazandırmaya devam edeceğiz. Yurt çapında yaptığımız araştırmada 2 bin 500 civarında potansiyel ürünümüzün coğrafi işaret kapsamında olacağını tespit ettik. Bu ürünleri bir an evvel tescil edebilmek için yurt çapında çalışmalar yürütüyoruz. Tüm illerimizde coğrafi işaret konusunda ciddi bilinç ve farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bakanlık olarak bu konuda seminerleri, toplantıları ve çalışmaları destekliyoruz. Ancak her vatandaşımızın ve yerel yöneticilerimizin de bu hassas konuya sahip çıkmalarını bekliyoruz. Coğrafi işaretler gibi önemli bir açılımı toplumsal ve yerel iş birliği kanallarını sonuna kadar açık tutarak hedefine ulaştırabiliriz.”

Coğrafi işaretin herhangi bir kişiye, firmaya veya kuruma sağlanan özel bir hak olmadığının altını çizen Özlü, tescil sonrası üreticilerin işaret tescilinden faydanladığını bildirdi.

Bakan Özlü, daha sonra Konya Etli Ekmek Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Osman Karamercan’a, Ereğli Siyah Havuç Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni de Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e verdi.

Özlü, restoranın fırın kısmında etli ekmeğin yapılışı hakkında bilgi aldı.

Programa, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve oda başkanları katıldı.