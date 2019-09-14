Gelin damat fotoğrafı çektirmek için “akrobasi uçuşlarına” geldiler
ESKİŞEHİR (AA) – Kocaeli'nden Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019"a gelin damat fotoğrafları çektirmeye gelen çift, akrobasi uçaklarının arasında mutluluk pozu verdi.
Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi yetkililerinden izin alarak uçakların bulunduğu piste gelen Kadir Gürkan ile Esra Peköz çifti, özellikle Türkiye'nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in uçağının yanında fotoğraf çektirdi.
Düğünlerinin ekim ayında olacağını söyleyen Türk Hava Yolları personeli Kadir Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelin damat fotoğraflarına renk katmak için Sivrihisar'a geldiklerini söyledi.
Gürkan, akrobasi uçak gösterilerini çok sevdiğini dile getirerek, "İleride eşimle birlikte tekrar buraya geldiğimizde bize bir anı kalsın istedik. Hem farklı olsun istedik hem de heyecan katmak istedik. Sevdiğim bir etkinlik, sevdiğim kadın bugün bir arada. Çok mutluyum." dedi.
Gelin adayı Esra Peköz de heyecanlı olduğunu belirterek "Gelinlikle fotoğraflarımın böyle bir ortamda çekileceğini hiç hayal etmemiştim. Mükemmel bir ortam. Çok mutluyum." diye konuştu.
Çift, fotoğraf çekiminin ardından etkinlik alanında akrobasi uçuşlarını izledi.
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Gelin damat fotoğrafı çektirmek için “akrobasi uçuşlarına” geldiler
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