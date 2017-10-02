Gelin otomobili yerine gelin kamyonu

Ardahan’ın Posof ilçesi Derindere köyünde yaşayan Aşkın Şimşek kamyonetini süsleyerek gelin taşıtına çevirdi.

Şimşek, gelini süslediği kamyonuyla kuaförden aldı ve köy yollarında turlamaya başladı. Direksiyon başında damat, yanında gelinin bulunduğu kamyonu görenler şaşkınlıklarını saklayamadı.

Damat Aşkın Şimşek hayalimdi ve hayalimi reelleştirdiğim için çok mutluyum diyerek, ”Kamyonumu Gelin otomobili yapmak hayalimdi. Köyde yaşıyorum ve çiftçilik yapıyorum.Genellikle Kamyonetimle hayvanlarımı taşıyorum. En büyük hayalim buydu? Evlenirsen kamyonumu gelin otomobili yapmayı düşünüyordum. Allah’a şükür o da oldu ve bunu da yaptım.”

Gelin Yasemin Ekici ise “Hayaldi hakikat oldu ve çok mutluyum” dedi.