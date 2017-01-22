Gelinliğiyle babasının mezarına gitti

SİVAS (AA) – Hafik ilçesinde düğünü olan gelin, mürüvvetini görmeyi çok arzulayan ancak 5 yıl önce kanser nedeniyle yaşamını yitiren babasının kabrini gelinliğiyle ziyaret etti.

Nurullah Çınar (24) ile hayatını birleştiren 23 yaşındaki Kamer Kaçtan’ın babası Nejdet Kaçtan, 5 yıl önce 50 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Babasının kendisini gelinlikle görmeyi çok istediği için Kaçtan, gelinliğini giyerek, müstakbel eşi Nurullah Çınar, annesi Şemsi Kaçtan ve bazı akrabalarıyla İlçe Mezarlığındaki babasının kabrini ziyaret etti.

Kaçtan, annesi ve yakınlarıyla burada gözyaşı dökerek dua etti.

Anne Şemsi Kaçtan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin, kızını gelinlikle görmeyi çok arzuladığını ama hastalığı nedeniyle kızının mürüvvetini göremediğini belirterek, “Kızını gelin ettim, ‘babamı görmek istiyorum.’ dedi. Kızımı sana getirdim.” diyerek eşinin mezarı başında gözyaşı döktü.

Kızına mutluluk dileyen anne Kaçtan, “Bir dileğim vardı, kızımı gelin etmek. Kızım gelinliğiyle ve damadımla babasının kabrini ziyaret etti.” dedi.