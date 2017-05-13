“Gemerek 2023’e Kitap Okuyarak Hazırlanıyor” projesi
13 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:35
SİVAS (AA) – Gemerek Kaymakamlığı ve Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “Gemerek 2023’e Kitap Okuyarak Hazırlanıyor” projesi sürüyor.
İlçeye bağlı Eğerci köyündeki Eğerci İlk ve Ortaokulu’nda proje kapsamında kitap okuma programı düzenlendi.
Programda katılımcılar, yarım saat kitap okudu.
Kitap okuma etkinliğinin ardından okulun müdür yardımcısı Mücahit Karakuş, “Fatih Sultan Mehmet ve Fetih” konulu sunum yaptı.
Programa, Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç, Gemerek Garnizon Komutanı Yüzbaşı Barış Ulucanlı, Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Yükselen Dursun, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.